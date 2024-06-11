Региональные медорганизации положительно оценили московские ИИ-сервисы

В феврале Москва открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для врачей и медицинских организаций со всей России. С тех пор поступили заявки на подключение из более чем 25 регионов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К нейросетям присоединились передовые организации Воронежской и Московской областей. Специалисты уже убедились в удобстве использования «умного помощника».

«ИИ позволяет быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях. Москва со своей стороны совершенствует качество и контролирует безопасность алгоритмов. В дальнейшем мы продолжим работу по подключению и других регионов», — рассказала Ракова.

Столица делится технологиями компьютерного зрения и открывает доступ к сервисам ИИ по поручению президента России Владимира Путина. Эти алгоритмы помечают красным цветом возможные патологии на изображении, делают автоматические измерения и составляют описание исследования. Более чем 25 регионов подали заявки на подключении. Среди них Санкт-Петербург, Дагестан, Красноярский край, Кемеровская область и другие. Получить доступ к платформе могут и отдельные организации, и все медучреждения региона.

Главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев уточнил, что такие сервисы активно развиваются в Подмосковье. Особенно это касается расшифровки рентгенологических исследований.

«Наша больница вошла в пилотный проект с центром телемедицины Москвы. Это нам дает возможность выбирать, какие исследования мы расшифровываем у себя, а какие направляем в центр. Еженедельно в подразделениях Реутовской больницы выполняется порядка 2500 лучевых исследований, и мы надеемся, что ИИ станет настоящим подспорьем для наших рентгенологов», — отметил Алексеев.

Разработчиком платформы для дистанционного анализа лучевых исследований является центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. С ее помощью в России создали первую библиотеку наборов данных для системы здравоохранения.

Уже разработаны 11 стандартов и 3 предстандарта в сфере применения ИИ в лучевой диагностике, опубликовано первое учебное пособие по набору данных, создана матрица зрелости — интерактивная панель для помощи в принятии управленческих решений.