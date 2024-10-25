Редкий случай: какова вероятность одновременного заражения гриппом и Covid-19

Но на практике такие ситуации редки: вирусы конкурируют между собой, обычно побеждает более сильный. Коронавирус часто проявляется сильнее других вирусов. Все зависит от штаммов вируса и иммунитета человека, отметила эксперт.

«Куда выше вероятность того, что к вирусной инфекции, которая ослабляет иммунитет, присоединится бактериальная, которая может стать причиной пневмонии (в том числе микоплазменной пневмонии), фарингитов, бронхитов, гайморитов», — уточнила врач.

По ее словам, лечение осложнений чаще всего требует антибиотиков или стационарного лечения. Врачи советуют не заниматься самолечением и сразу обращаться за помощью. Что касается профилактики, то лучше всего делать вовремя прививки.