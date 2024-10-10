Редкая болезнь, тяжелое течение: в Подмосковье спасли девочку с «рожей» на ноге

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В Мытищинской больнице спасли 15-летнюю девочку, которая попала к врачам с рожистым воспалением ноги. По словам заведующей детским инфекционным отделением Раисы Поповой, речь идет о необычном случае, ведь такой недуг обычно появляется только у пожилых, сообщает NEWS.ru .

«Девочка попала к нам на четвертые сутки болезни с тяжелым течением», — рассказала врач.

Несовершеннолетняя жаловалась на высокую температуру, интоксикацию, озноб и слабость. После осмотра медики заметили, что на ноге у 15-летней имеются отечность и покраснения.

По словам специалистов, «рожа» началась у девочки из-за мозоли от новой обуви. Врачи провели юной пациентке дезинтоксикационную и антибактериальную терапию.

Ребенка уже выписали из больницы, однако девочка продолжает лечение.

Рожа на ноге — это инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, отметила Попова. Недуг вызывают бактерии стрептококки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал Воробьев.