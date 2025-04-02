Речь и РАС: как родители могут развивать коммуникативные навыки дома

Развивать речь у ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) можно в домашних условиях — при активном участии родителей, сообщила РИАМО руководитель направления «Развитие коммуникативных навыков и речи» Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Ирина Фарафонова.

«Развивать речь у ребенка с расстройством аутистического спектра можно в домашних условиях — при активном участии родителей. В домашних условиях родителям необходимо включаться в совместную деятельность с ребенком. Все бытовые ситуации комментировать словами, простыми фразами. Расширять круг проблемных коммуникативных ситуаций, которые он может решить, используя речь», — сказала Фарафонова.

По ее словам, важно проявлять терпение и добиваться от ребенка тех речевых реакций, которые ему доступны на данный момент — это может быть звук, звукоподражание, слово, предложение или даже невербальное средство общения.

«Важно всегда стараться включать ребенка в диалог, задавая вопросы в бытовых ситуациях на выбор: куда пойдем — на качели или на горку? Или какую футболку наденем — красную или желтую?» — уточнила специалист.

Фарафонова посоветовала родителям книгу «Лабиринт с прозрачными стенами», выпущенную издательством «Просвещение», написанную на основе более чем 30-летнего опыта специалистов центра.

«Дефектолог может работать с ребенком любого уровня развития — начиная с одного года. Главная задача дефектолога — это развитие коммуникации и познавательной деятельности», — заключила эксперт.

Материал подготовлен в рамках межрегионального журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма», организованного фондом Андрея Первозванного и центром «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления РАС и поддержать специалистов, родителей и детей, которым требуется помощь.

Проект стал продолжением инициативы «Один день вместе», реализованной в декабре 2024 года. Тогда журналисты из разных регионов провели день с семьями, воспитывающими детей с РАС, рассказали об их повседневной жизни и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Эти истории были собраны на специальной странице сайта, чтобы показать судьбу таких семей по всей стране и способствовать формированию более доступной и поддерживающей общественной среды.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. Цель даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.