Ребенок чуть не потерял зрение из-за промывания носа в Москве

В столице младенец чуть не лишился зрения из-за промывания носа дома. Из-за процедуры инфекция попала в глазницу, сообщает SHOT .

Мама ребенка рассказала, что недавно у ее годовалого сына начался сильный насморк, температура поднялась до 39 градусов, она держалась пять дней. Родители перед сном решили промывать ребенку нос. Процедура быстро помогла: насморк у малыша прошел.

Но через четыре дня вернулась температура и у мальчика сильно опух глаз. Его экстренно доставили в одну из московских больниц. Там под наркозом юному пациенту сделали КТ.

Ребенку диагностировали гаймороэтмоидит (воспаление носовых пазух) и субпериостальный абсцесс правой глазницы. То есть у него вокруг глаза скопилось много гноя, под угрозой оказалось зрение.

Медики давали пациенту антибиотики и делали аспирацию (удаляли ненужную жидкость вакуумом). На процедурах отток гноя через нос был хороший, поэтому вскрывать глазницу или делать прокол не потребовалось. Сейчас малыш уже идет на поправку.

Как отметили врачи, инфекция могла распространиться из носа в орбиту глаза из-за анатомической особенности ребенка. В лечении насморка у малышей, которые не умеют сами высмаркиваться, нужна адекватная аспирация. В случае, если родители собрались промывать ребенку нос, то важно тщательно ознакомиться с техникой и сначала попробовать ее на себе, чтобы понять, какой напор должен быть.

