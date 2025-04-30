Реаниматологов-неонатологов МОЦОМД наградили за спасение новорожденных

В рамках II-го Московского областного конгресса «Подмосковные вечера. У истоков жизни», министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин наградил двух специалистов Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) за вклад в репродуктивное здоровье и повышение рождаемости. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Почетные грамоты получили врачи городского округа Люберцы Ольга Подкорытова — заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПННД), врач-неонатолог и Мария Попова — заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог. За первый квартал ими было успешно выхожено более 100 детей с критично низкой массой тела и различными патологиями.

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) представляет собой уникальное лечебное заведение России, где существует преемственность между двумя стационарами: родовспоможения и детства, которое обеспечивается тесным взаимодействием врачей акушеров-гинекологов, неонатологов и детских специалистов. И в случае экстренных ситуаций, ребенок не остается без специализированной помощи. Уникальность подхода заключается в интеграции родильного дома и детской больницы в рамках одного комплекса, что значительно повышает эффективность оказания экстренной и плановой медицинской помощи.

«Очень рада, как и моя колллега, получить такую высокую оценку нашего труда. Это признание не только наших личных заслуг, но и заслуг всей команды центра. Мы сталкиваемся с самыми сложными случаями, требующими немедленного принятия решений. Каждый спасенный ребенок — это наша общая победа», — подчеркнула Подкорытова.

Награждение состоялось в торжественной обстановке, подчеркивая значимость работы специалистов в сфере родовспоможения и неонатологии для Московской области. Министр Забелин отметил, что благодаря их самоотверженному труду и высокой квалификации удается спасать жизни самых маленьких пациентов и оказывать своевременную помощь матерям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в 2023 году будет капитально отремонтировано 25 объектов здравоохранения, также в порядок приведут еще 74 здания. В планах на 2024 год — ремонт еще 122 учреждений. По словам Воробьева, правительство продолжает заниматься обновлением автопарка.

«В этом году 22 автомобиля поступило в Красногорскую, Видновскую, Воскресенскую, Жуковскую, Электростальскую, Сергиево-Посадскую, Дзержинскую, Волоколамскую и Чеховскую больницы, а также Котельниковскую поликлинику», — добавил губернатор.