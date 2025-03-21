Реальная угроза: орнитолог призвал не подкармливать голубей

Старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ, кандидат наук, орнитолог Евгению Коблику призвал не кормить голубей: эти безобидные с виду птицы разносят орнитоз и портят архитектурные сооружения и памятники, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, человек также подвержен этому заболеванию и протекать оно может довольно тяжело.

«Птичий грипп больше связан с перелетными птицами, которые переносят его из каких-то очагов. Городские птицы этому меньше подвержены, а вот орнитоз у них распространен довольно широко. Раньше его называли пситтакоз — попугайная болезнь — но выяснилось, что орнитозом болеют все птицы», — пояснил эксперт.

Распознать зараженную птицу относительно просто: голубь будет вялым и со слипшимся оперением, к таким точно не стоит приближаться, заключил орнитолог.