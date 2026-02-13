Реабилитолог назвала болезни, при которых не надо сдавать дорогостоящие анализы

Обычно респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), сопровождающаяся насморком, дискомфортом в горле, невысокой температурой и ощущением ломоты в теле, заканчивается самопроизвольным выздоровлением без необходимости в сложном лечении и объемных диагностических процедур. Об этом сообщила кардиолог и реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Чайковская. Она отметила, что при этом виде заболевания не надо сдавать дорогостоящих анализов, сообщает NEWS.ru .

В стандартной ситуации ОРВИ в первые несколько дней (от трех до пяти) лабораторная диагностика чаще всего не нужна. Для оценки состояния специалисту достаточно провести осмотр, проанализировать характер дыхания, измерить температуру, оценить общее самочувствие и наличие отягчающих факторов. В некоторых случаях может быть рекомендован тест на грипп или коронавирус, особенно если его результат повлияет на план действий — например, для пациентов, входящих в группу риска.

Назначение анализов оправдано, когда болезнь развивается не по стандартному пути, добавила Чайковская. Это касается ситуаций, при которых симптомы не уменьшаются или даже нарастают спустя пять–семь дней, возникает повторный подъем температуры после временного улучшения или появляются особые признаки: интенсивная боль в области уха или пазух носа, выраженная одышка, дискомфорт в грудной клетке, сильный или длительно не проходящий кашель на фоне ухудшения состояния.

В подобных обстоятельствах обычно бывает достаточно небольшого комплекса исследований. К нему относят клинический анализ крови с расшифровкой лейкоцитарной формулы, позволяющий заподозрить развитие бактериального осложнения, а также анализ на С-реактивный белок — оперативный индикатор воспалительного процесса, помогающий определить вероятность возникновения осложнений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.