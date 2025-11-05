Реабилитолог назвал основные причины воспаления суставов

Реабилитолог и специалист по механотерапии Владимир Бондаренко рассказал, что наследственность, инфекции, травмы, возраст и лишний вес чаще всего приводят к воспалению суставов.

По его словам, артриты могут развиваться под влиянием различных факторов. Наиболее частой причиной воспаления суставов становятся перенесенные инфекционные заболевания.

«Любая инфекция дает осложнение на соединительную ткань. После ангины, гриппа или ОРВИ важно ограничить физические нагрузки, даже если кажется, что выздоровление уже наступило. В противном случае могут возникнуть осложнения, которые приведут к артриту и хроническому воспалению», — предупредил Владимир Бондаренко в интервью радио Sputnik.

Врач также отметил, что прямые травмы, такие как ушибы колена или локтя, могут вызвать воспаление сустава. Даже если подвижность быстро восстанавливается, это тоже проявление артрита.

Еще одним фактором риска специалист назвал лишний вес. Он подчеркнул, что дополнительная нагрузка на суставы значительно увеличивает вероятность их воспаления. Особое внимание, по словам Бондаренко, следует уделять женщинам.

«Гормоны регулируют состояние соединительной ткани, поэтому 80% артритов и артрозов тазобедренных и коленных суставов встречаются у женщин», — пояснил эксперт.

Кроме того, хроническая усталость и недостаток сна также способствуют развитию воспалительных процессов в суставах, заключил реабилитолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.