Реабилитационный центр протезирования заработал в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области благодаря государственной поддержке открыт современный реабилитационный центр для людей, нуждающихся в протезировании, включая участников СВО. Новое учреждение располагается на территории центра протезирования и ортопедии, сообщает ИА «Время Н» .

Новый комплекс — часть общероссийской инициативы по созданию сети высокотехнологичных центров протезирования и реабилитации, инициированной президентом России Владимиром Путиным для ветеранов СВО и людей с инвалидностью.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что поддержка социальных проектов, улучшающих качество жизни, является приоритетом для Нижегородской области. По его словам, в создание реабилитационного центра было инвестировано 20,5 миллиона рублей, из которых более 19 миллионов рублей предоставлено в виде льготных займов от «ГосМФО» и фонда развития промышленности области.

«Благодаря государственной поддержке центр смог приобрести современное диагностическое и реабилитационное оборудование, соответствующее актуальным стандартам. Значительная часть средств направлена на модернизацию производства технических средств реабилитации и закупку материалов. Обновление позволило сократить сроки изготовления протезов более чем на 30 процентов», — отметил министр.

На открытии центра в том числе присутствовала заместитель руководителя нижегородского филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинскому сопровождению Ольга Вотинцева. Филиал активно сотрудничает с протезным предприятием, оказывая поддержку ветеранам СВО в вопросах протезирования с самого начала своей деятельности. Для гостей была организована экскурсия по комплексу, в ходе которой были продемонстрированы все его возможности.

Новый центр оснащен передовым оборудованием для всесторонней и ускоренной реабилитации пациентов после ампутации. Здесь созданы оптимальные условия для реабилитации, включающие залы для лечебной физкультуры и механотерапии, адаптационная квартира с кухней для отработки бытовых навыков, а также дорожка с различными видами покрытий и воркаут-зона на прилегающей территории.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.