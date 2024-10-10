РБК: продажи российских аналогов «Оземпика» превзошли оригинал

В России в несколько раз выросли продажи препаратов на основе семаглутида, известного под брендом «Оземпик», который ушел с отечественного рынка. Это произошло за счет появления российских аналогов лекарства, сообщает РБК .

В России за восемь месяцев этого года было продано 829,9 тыс. упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. Всего россияне потратили на лекарство 4,9 млрд рублей.

Продажи увеличились несколько раз по сравнению с 2023 годом. Тогда россияне купили 206,8 тыс. упаковок на 2,1 млрд рублей.

Оригинальное лекарство с МНН семаглутид — «Оземпик». Его производит датская фармкомпания Novo Nordisk. В марте 2023 года она заявила о прекращении деятельности в России. Соответственно и поставки «Оземпика» прекратились.

В связи с этим на рынке появились отечественные аналоги лекарства. В их числе «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда». Эти препараты составили основную долю в объеме продаж семаглутида в текущем году.

Российские аналоги стоят дешевле датского «Оземпика». При этом россияне пользуются ими в основном для борьбы с лишним весом, тогда как оригинальное лекарство изначально было создано для лечения сахарного диабета второго типа.

Эксперты предупреждают, что самостоятельное применение препарата может привести к негативным последствиям.