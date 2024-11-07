Алексей Ан: развитие системы здравоохранения зависит от поддержки специалистов

Заместитель директора департамента медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Ан высказался о важности поддержки специалистов на VIII Съезде терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику», передает корреспондент РИАМО.

«Стратегическим приоритетом государства, особенно в нынешних реалиях является, в том числе и поддержка специалистов. Ведь технологический суверенитет во многом базируется на подготовке и поддержке специалистов, в их новаторском подходе, в их живом и гибком уме, смелых и ярких идеях, в том числе и в здравоохранении», — сказал Ан.

Он выразил надежду, что темы, поднятые на Съезде, лягут в основу инновационного развития системы здравоохранения не только Подмосковья, но и всей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.