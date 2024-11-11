Размер и форма: какой должна быть идеальная обувь для улицы

Выбирая обувь для улицы и поездок, важно обратить внимание на ее размер и форму, а также на ее вентиляцию, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

«При выборе обуви для улицы и поездок следует обратить внимание на несколько факторов. Во-первых, это размер и форма обуви: она должна быть удобной и не сдавливать ноги, чтобы предотвратить натирание и отеки. Следует также учитывать возможность замены стелек или использование специальных анатомических стелек для повышения комфорта», — сказал Малыхин.

Он пояснил, что еще важна вентиляция: обувь должна обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, чтобы избежать потения и, как следствие, дискомфорта.

«Неправильный выбор обуви может иметь серьезные последствия для здоровья ног. Это может приводить к обморожениям, мозолям, натоптышам и воспалительным процессам, таким как грибковые инфекции. Неудобная или плохо подобранная обувь может стать причиной болей в суставах и спине из-за неправильной осанки, а также увеличить риск падений и травмирование в условиях наледей или снега», — рассказал врач.

Поэтому важно внимательно подходить к выбору обуви с учетом всех факторов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья, заключил Малыхин.