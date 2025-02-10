Раздражительность и плаксивость: врач рассказала о рисках дефицита белка
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Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что недостаток белка в организме человека и особенно ребенка может приводить к серьезным негативным последствиям: проявляются раздражительность и плаксивость, волосы становятся сухими и ломкими, сообщает сайт «Узнай.ру».
«Для детей белковая недостаточность особенно опасна: она может спровоцировать замедление роста, повлиять на формирование мышц и на развитие умственных способностей», — отметила доктор.
Кроме того, могут появиться проблемы с деснами и пищеварением, а пожилые люди часто испытывают трудности с перевариванием белка.
С другой стороны, избыточное потребление белковых продуктов так же опасно: оно грозит проблемами с печенью и почками. Врач посоветовала стремиться к балансу, следить за состоянием своего здоровья и корректировать уровень белка. Глубокий его дефицит может стать причиной необратимых разрушений.