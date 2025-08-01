Раздражаются по мелочам: из-за жары россияне становятся злыми и агрессивными

Врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко отметила, что жара негативно влияет на эмоциональное состояние россиян. В подобных условиях многие люди начинают действовать более агрессивно и раздражаться по мелочам, сообщает «Газета.ru» .

Физиологическое состояние работает одновременно с эмоциональным. Если первое меняется, второе тоже перестраивается.

В рамках исследований, которые изучали связь «жара — агрессия», стало известно, что из-за долгой и сильной жары в крови увеличивается содержание адреналина и кортизола. У человека начинает быстрее биться сердце, увеличивается кровяное давление и учащается дыхание, как и при ощущении опасности. В эмоциональном плане образовываются злость и тревога.

По словам Романенко, причина в том, что жара провоцирует в организме неспецифическое возбуждение. В этих условиях эмоции проявляются автоматически, если самостоятельно не следить за ними.