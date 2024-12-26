Рассадник микробов: эксперт рассказала, чем опасны придверные коврики

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Эксперт Золотарева: в придверных ковриках скапливаются бактерии и плесень

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что придверные коврики могут быть опасны для здоровья, так как в них скапливаются микробы и грибки, сообщает Газета.Ru .

«Одна из главных опасностей заключается в возможности накопления бактерий и грибов», — отметила Золотарева.

По ее словам, если коврик редко чистят, он превращается в благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

В осенне-зимний сезон коврики часто бывают сырыми, а в таких условиях активно размножаются плесневые грибы. Споры грибов могут спровоцировать аллергию, респираторные заболевания и даже приступы астмы, предупредила эксперт.

Кроме того, на ковриках оседает уличная грязь, в которой могут содержаться микробы и яйца гельминтов, что опасно для домашних животных и маленьких детей.

Также коврики собирают шерсть питомцев, пыль и другие аллергены, что может навредить аллергикам.

Чтобы всего этого максимально избежать, следует выбирать коврики из синтетических материалов с коротким ворсом, регулярно их стирать, а также обрабатывать антисептиками, посоветовала Золотарева.