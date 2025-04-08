Распознать по симптомам: как проявляется сезонный поллиноз?

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Врач Ермакова: в запущенных случаях поллиноз может перейти в бронхиальную астму

Сезонный поллиноз может проявляться в разной форме — от легкого насморка до серьезных нарушений дыхания, сообщила РИАМО врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Симптомы поллиноза включают насморк, заложенность носа, покраснение и зуд глаз, кашель и даже бронхоспазмы. В запущенных случаях аллергия может перейти в бронхиальную астму», — сказала Ермакова.

Она добавила, что аллергия также может проявляться в виде кожных высыпаний, зуда и общего ухудшения самочувствия. В некоторых случаях повышается температура, появляются головная боль и сонливость.

«Если не принимать меры, поллиноз может привести к осложнениям — например, к развитию астмы или синусита. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы назначить правильное лечение», — подчеркнула врач.

Ермакова резюмировала, что основные методы борьбы с поллинозом включают элиминацию аллергена, прием антигистаминных препаратов и аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ).