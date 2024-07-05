Ранняя седина: россиянам назвали симптомы, означающие близкую смерть

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Резкий скачок холестерина может сигнализировать о скорой смерти

Врачи рассказали, что о близкой смерти может говорить несколько симптомов. Один из них — ранняя седина волос, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главного редактора ИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Преждевременно поседевшие волосы говорят о выраженном атеросклерозе. Последний, по словам врачей, может привести уже к инсульту или инфаркту.

Также к внезапной смерти может привести резкий скачок уровня холестерина в крови.

Чаще всего внезапная смерть настигает людей в жаркую погоду. Особенно это касается легкоатлетов, которые занимаются бегом даже будучи подготовленными.

«Если пытаетесь похудеть с помощью бега — не забывайте о повышенной нагрузке на сердце, ноги и позвоночник», — предупредил Никонов.