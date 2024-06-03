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Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки

В офтальмологическое отделение Раменской больницы поступил 52-летний мужчина с травмой левого глаза. В процессе работы с инструментом диск от болгарки разлетелся на части, одна из которых попала мужчине в глаз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец рассказал, что мужчина поступил в больницу с тяжелой контузией левого глаза. В результате травмы развилась ретробульбарная гематома — кровоизлияние в клетчатку глаза, где проходит зрительный нерв, в результате чего произошло сдавливание зрительного нерва и дальнейшее снижение остроты зрения до неправильной светопроекции.

Пациенту провели дренирование орбиты, откачали кровь.

«В данном случае промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется», — сказал Швец.

Благодаря своевременному обращению и успешно проведенной операции пациенту удалось восстановить зрение.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при работе с инструментами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.