Раменские врачи вернули зрение мужчине, в глаз которого отлетел диск от болгарки
Фото - © Пресс-служба Минздрава МО
В офтальмологическое отделение Раменской больницы поступил 52-летний мужчина с травмой левого глаза. В процессе работы с инструментом диск от болгарки разлетелся на части, одна из которых попала мужчине в глаз. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец рассказал, что мужчина поступил в больницу с тяжелой контузией левого глаза. В результате травмы развилась ретробульбарная гематома — кровоизлияние в клетчатку глаза, где проходит зрительный нерв, в результате чего произошло сдавливание зрительного нерва и дальнейшее снижение остроты зрения до неправильной светопроекции.
Пациенту провели дренирование орбиты, откачали кровь.
«В данном случае промедление грозило бы потерей зрения, поскольку из-за сдавливания зрительный нерв атрофируется», — сказал Швец.
Благодаря своевременному обращению и успешно проведенной операции пациенту удалось восстановить зрение.
На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан домой.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при работе с инструментами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.