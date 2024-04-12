Раменские врачи спасли мужчину с ножевым ранением в паховой области

В Раменской больнице врачи-хирурги прооперировали мужчину, который поступил с ножевым ранением в паховой области, передает пресс-служба администрации городского округа.

Пациента доставили в больницу после серьезного ранения в крайне тяжелом бессознательном состоянии, собрать анамнез не представлялось возможным. К этому моменту кровопотеря составляла порядка 1,5 литров.

От момента трагедии до операционного стола прошло не более получаса, все благодаря слаженной работе служб экстренного реагирования. В течение считанных минут пациент был отправлен на операционный стол.

Перед хирургами и реаниматологами стояла задача, как можно быстрее остановить кровотечение и восстановить артериальное давление. Ситуацию усугубляло повреждение подвздошной вены с активным кровотечением.

По словам хирурга, операция действительно имеет сложности, не только в плане выполнения, но и во времени. «Здесь требуется скорость принятия решения. Нужно оперативно и с первого раза наложить швы так, чтобы избежать возможных грозных осложнений. Технически это не сложнее тех операций, что проводятся в нашем отделении, но в связи с редкостью таких случаев имеются некоторые особенности», — сказал заведующий хирургическим отделением Михаил Сергеевич Кошелев.

В ходе оперативного вмешательства удалось остановить кровотечение и стабилизировать состояние пациента. Пациент потерял много крови и был в тяжелом состоянии, но профессионализм врачей помог спасти жизнь мужчины. Удалось компенсировать кровопотерю и восстановить работу жизненно важных органов. Послеоперационный период прошел без осложнений. На данный момент пациент выписан домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.