Раменские врачи предупреждают о вспышке гриппа в декабре

В декабре возможна вспышка гриппа — насторожены эпидемиологи. По возможности избегать массовых мероприятий, при первых признаках недомогания оставаться дома, регулярно мыть руки и пользоваться антисептиками — всем знакомые простые правила. Однако самым эффективным методом была и остается вакцинация. Если 60% населения будут привиты от гриппа, вспышки удастся избежать, утверждают врачи. Эта тема стала главной на заседании эпидемиологической комиссии с участием главы Раменского округа Эдуарда Малышева, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Для вакцинации не нужна прописка или регистрация, необходимо иметь с собой паспорт гражданина РФ. Вакцинация против гриппа проводится абсолютно бесплатно в рамках государственной программы», — отметила заведующая эпидемиологическим отделом Раменской больницы Надежда Кобылянская.

Она и сама ежегодно посещает прививочный кабинет, чтобы поставить вакцину от гриппа. Врач с огромным опытом работы за плечами нередко встречала пациентов в инфекционном отделении. Особенно больно наблюдать за детьми, болеющими гриппом в тяжелой форме. А ведь больничной койки можно было избежать, сделав один укол. Прививочная кампания в Раменской больнице стартовала еще в августе. В достаточном количестве поступила вакцина от гриппа трех видов: «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Как отметила Надежда Геннадьевна, качественная вакцина редко вызывает побочные действия. Защитить свой организм не поздно и сейчас, подчеркивают специалисты. Особенно это касается людей группы риска — это дети от шести месяцев и старше, люди с хроническими заболеваниями и жители в возрасте от 60 лет. Сделать вакцинацию от гриппа можно в любом лечебном учреждении Раменского муниципального округа.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.