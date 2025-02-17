Ракова: в Москве спасли пациента, у которого 25 раз за день остановилось сердце

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что врачи городской клинической больницы им. В. М. Буянова спасли 62-летнего пациента, у которого 25 раз за сутки остановилось сердце.

У мужчины диагностировали множественные приступы жизнеугрожающей аритмии. Она возникла на фоне перенесенного инфаркта и аортокоронарного шунтирования.

По словам Раковой, в Москве за последнее десятилетие стали более чем в два раза чаще спасать пациентов с инфарктом миокарда. Современные методы позволяют врачам выполнять щадящие и эффективные операции, которые не требуют длительного восстановления. В среднем пациентам делают операции уже через 40 минут после вызова экстренной помощи.

Уникальный случай

«Ярким примером эффективности работы стандарта экстренной медицинской помощи стала история спасения пациента, сердце которого за сутки остановилось 25 раз. Особенности заболевания не позволяли врачам использовать стандартную тактику лечения, и они приняли решение провести операцию уникальным методом. Благодаря верно выработанной тактике лечения и высокому профессионализму врачей ГКБ им. В. М. Буянова сердце пациента со столь сложной патологией удалось полностью восстановить», — рассказала Ракова.

Работу сердца мужчины в период остановок возобновлял имплантированный дефибриллятор. К моменту обращения он почти полностью разрядился. Из-за аритмии восстановить работу органа стандартным методом было невозможно.

Впервые в своей практике врачи выполнили операцию методом радиочастотной катетерной абляции при поддержке аппарата ЭКМО. Хирургическое вмешательство проводили аритмологи, сердечно-сосудистые хирурги, анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. Операция длилась более семи часов, работа сердца была полностью восстановлена.

Ювелирную работу врачам позволила провести система ЭКМО. После картирования пораженные зоны подвергли воздействию радиочастотной энергией. Операция прошла успешно благодаря выбранной тактике лечения и профессионализму врачей. Пациента уже выписали домой.

Достижения больницы имени Буянова

Это одна из крупных многопрофильных клиник столицы. Она расположена на юге города. В нее входит стационар, дневной стационар, аритмологический, региональный сосудистый, эндоскопический центры и другие подразделения.

Каждый год врачи выполняют около 40 тыс. операций по разным профилям. Уникальный опыт и современные технологии позволяют проводить хирургические вмешательства высокого уровня сложности.