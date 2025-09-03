Ракова: в Москве пациенты на химиотерапии могут общаться с врачом онлайн

В столичных онкоцентрах запустили дистанционный мониторинг пациентов, которые проходят химиотерапию. В проекте участвуют свыше 1,6 тыс. человек, которые за полгода прошли свыше 9 тыс. опросов и почти 3 тыс. консультаций, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря этому сервису у медиков появился удобный инструмент для непрерывного контроля за состоянием онкобольных, они могут оперативно корректировать терапию и вырабатывать оптимальную тактику лечения.

«Теперь между курсами лечения они (пациенты — ред.) могут в онлайн-формате заполнять анкеты о своем самочувствии и консультироваться с врачами в рамках телемедицинских приемов», — добавила вице-мэр.

Пациенты могут проходить онлайн-опросы о самочувствии после химиотерапии в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». А уведомления будут напоминать онкобольным об этом. После получения ответов система анализирует их и автоматически определяет пациентов, у которых есть высокий риск развития нежелательных явлений. Результаты опросов врач-химиотерапевт обязан рассмотреть в течение одного рабочего дня.

Данный сервис позволяет московским докторам оперативно выявлять побочные эффекты, корректировать лечение, предотвращать развитие осложнений у пациента, а также обеспечивать непрерывность противоопухолевой терапии.