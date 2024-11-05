Ракова: пациента с поражением трех клапанов сердца спасли в Москве

Во флагманском центре больницы имени В.В. Вересаева доктора вылечили 60-летнего мужчину. У него были поражены три клапана сердца, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Новый стандарт экстренной помощи уже не раз доказал свою эффективность», — отметила она.

Его суть в том, что исследования проводят в срок не позже двух часов с момента прибытия пациента в больницу.

Сотрудников медучреждений регулярно обучают. Благодаря этому получается спасать тысячи москвичей, сказала Ракова. Операции, которые проводятся на сердце и сосудах, одни из наиболее тяжелых. Во время них нельзя медлить ни секунды.

Некоторое время назад врачи из флагманского центра больницы имени В.В. Вересаева спасли мужчину, у которого были поражены три из четырех клапанов сердца. У него еще были некоторые осложнения.

Сразу после операции мужчина почувствовал себя лучше. Больше у него не было одышки и дискомфорта. Примерно через три недели пациент пришел в норму.

История болезни

60-летний мужчина пришел в больницу и пожаловался на сильную одышку. Иногда он чувствовал даже удушье. Доктора провели ему комплексное обследование и нашли инфекционный эндокардит, то есть поражение клапанов сердца. Болезнь разрушает створки клапанов, снижает запирательную функцию и провоцирует сердечную недостаточность. Также было поражен клапанный аппарат сердца. В результате три из четырех клапанов деформировались.

Чтобы вылечить пациента, поврежденные клапаны нужно было поменять на протезы. После этого требовалось провести антибактериальную терапию. Операция непростая, у кардиохирургов должны быть развитые навыки.

Пациента отправили в реанимацию. Там доктора снизили проявления сердечной недостаточности, подготовили мужчину к хирургическому вмешательству.

Затем кардиохирурги поменяли клапаны на протезы, провели реконструкцию еще одного пораженного клапана. Через три недели организм пациента приспособился к условиям.

Стандарт экстренной помощи

Московский стандарт экстренной помощи — конкретные алгоритмы действий всех сотрудников медучреждений при поступлении пациента в больницу. Прописаны конкретные сроки и последовательность проведения анализов, процедур и манипуляций. Используется концепция «врач к пациенту», то есть, «пациентоцентричная» модель.

В рамках нее к сотрудникам больниц предъявляют высокие требования. Для них проводятся крупные образовательные программы.

В больницах также работают психологи. Они помогают поступившим пациентам стабилизироваться в напряженной обстановке. Помещения сделаны с учетом комфортной среды и для пациентов, и для родственников.

В столице по новому стандарту экстренной помощи функционируют четыре флагманских центра — в ГКБ им. В.В. Вересаева, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ММНКЦ им. С.П. Боткина и ГКБ №15 им. О.М. Филатова. Формируют еще два — в ГКБ им. В.М. Буянова и ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. В ближайшем будущем новый стандарт начнут использовать все многопрофильные стационары столицы.