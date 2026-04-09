Рак в неотложной форме: «Госуслуги» напугали женщину страшным диагнозом

Инга из Екатеринбурга Свердловской области пришла в одну из больниц города из-за неприятных ощущений в почках. Затем на «Госуслугах» ей пришли два диагноза, один из них оказался «раком желудка в неотложной форме», сообщает E1.ru .

Женщина ходила на прием 28 февраля из-за болевых ощущений в почках. Ей сделали УЗИ, взяли кровь, мочу. После этого Инга в больницу больше не ходила.

Недавно ей пришли два диагноза. Один касается почек, а второй — рак желудка в неотложной форме. Женщина испугалась и пыталась выяснить, в чем проблема, но дозвониться до больницы было сложно.

В дальнейшем в медучреждении провели проверку. Выяснилось, что диагноз «рак» поставили ошибочно, поскольку 28 марта из-за обновления ряда модулей Единой цифровой платформы отправили неправильные заключения ряду пациентов.

