Радий для красоты: косметолог рассказала о трендах прошлого века

Косметолог Мухина: в прошлом веке в пудру и лаки для ногтей добавляли радий

Врач-дерматолог, косметолог и руководитель сети клиник эстетической медицины Марият Мухина заявила, что в XX веке быть красивыми и яркими для девушек могло быть опасным: в косметику активно добавляли радий, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, это вещество присутствовало в составе пудры, лаков для ногтей, зубной пасты и туши. Также его применяли при покраске стрелок часов, чтобы те светились в темноте, но вошел радий в моду после открытий Пьера и Мари Кюри.

Однако после рекламы радия начались негативные отзывы: женщины страдали от выпадения волос и зубов, на слизистых оболочках появлялись язвы. В следующие 20 лет появились доказательства вредности радия — не только для пользователей, но и для производителей.

Под его воздействием люди заболевали лучевой болезнью в различных стадиях, менялась формула крови, человек даже мог погибнуть от ОРВИ.