Работу по привлечению врачей в медучреждения проводят в Мытищах

В городском округе Мытищи строятся социальные объекты, в том числе новые поликлиники. Все это делается для привлечения медработников в регион. Об этом сообщает администрация округа.

Благодаря всем мерам поддержки в 2024 году в дружную команду Мытищинской городской клинической больницы пришли трудиться более 150 медработников, из них 65 врачей — анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, детский уролог-андролог, нейрохирург. Муниципалитет предоставляет жилье по договорам коммерческого найма, а также служебное.

В Подмосковье много региональных мер соцподдержки: компенсация за аренду жилья (ей пользуются в округе 437 человек), социальная ипотека (9 человек получат в ближайшее время), программа «Приведи друга». Из регионального бюджета медицинские семьи получают компенсацию аренды жилья в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. А терапевты и педиатры поликлиник дополнительно — 32 тысячи рублей, врачи отделения неотложной медицинской помощи — по 15 тысяч.

Важна поддержка молодых специалистов. Врачи, проработавшие менее трех лет, могут претендовать на 15 тысяч рублей, а медсестры — на 7,5 тысяч. С апреля 2024 года действуют и федеральные меры поддержки для медиков в деревнях и селах. Порядка 60 специалистов Мытищинской больницы, работающие в сельских населенных пунктах, дополнительно получают социальную выплату: врачи — до 50 тысяч рублей, медсестры — до 30 тысяч.

Благодаря всем мерам поддержки, достойной зарплате наш округ является привлекательным для медицинских работников. Мы рады видеть в нашей команде медиков-профессионалов. По всем вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел кадров МОКБ по телефонам: 8 (495) 586-41-45, 8 (495) 586-45-88.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.