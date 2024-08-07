Работу новой детской поликлиники проверили в Люберцах

Председатель совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил работу новой детской поликлиники на улице Ларюшина в Люберцах. Учреждение открылось этим летом, сдачи объекта ждали родители почти пяти тысяч детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поликлиника обслуживает шесть педиатрических участков и может принимать сто пациентов каждый день. Она вмещает все необходимые кабинеты — педиатров, хирурга, кардиолога, ЛОРа и офтальмолога. Оснащена современным оборудованием, включая аппараты ЭКГ, УЗИ и аудиометрию. Теперь тщательное обследование по показаниям — в шаговой доступности», — отметил Владимир Ружицкий.

Также он добавил, что в медицинском учреждении оборудованы прививочный и процедурный кабинеты, колясочная комната, раздевалка, игровой уголок. Установлены пеленальные столики. Действует услуга «Справка в один шаг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.