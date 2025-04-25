Работу инфекционного отделения Раменской больницы обсудили в рамках проекта «Здравчас»

В мероприятии принял участие глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Вместе с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном они заслушали содержательный доклад заместителя главного врача по медицинской части Анны Борисовны Захаровой. Она представила анализ деятельности отделения за 2024 год и обозначила приоритеты на 2025 год. В частности, инфекционное отделение располагает 150 койко-местами, а статистика обращений показывает динамику по наиболее распространенным заболеваниям, включая ОРВИ, кишечные инфекции и другие. Особое внимание уделено снижению сроков госпитализации и повышению эффективности лечения.

Врач-инфекционист Екатерина Комарова подробно рассказала о современных подходах к диагностике и лечению гепатита С. Сегодня в арсенале медиков высокоточные методы лабораторной диагностики и инновационные противовирусные препараты, позволяющие добиваться полного излечения в большинстве случаев.

Врач-эпидемиолог представил четкие алгоритмы действий медперсонала при выявлении или подозрении на инфекционное заболевание. Это критически важно для оперативного реагирования, предотвращения вспышек и защиты как пациентов, так и медицинских работников.

«Убежден, что такие профессиональные встречи и обмен опытом позволяют повысить качество медицинской помощи в Раменском», — отметил глава округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.