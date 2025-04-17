Работа за компьютером: чем опасен малоподвижный образ жизни?

Реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко предупредил россиян о том, что малоподвижный образ жизни опасен риском развития целого букета болезней.

Как отметил эксперт, важно помнить о том, что в организме человека функционируют и более приоритетные системы, отвечающие за питательные процессы и обеспечивающие движение. Там могут возникнуть проблемы с обменом веществ. Так, при недостатке активности могут развиться сахарный диабет или заболевания репродуктивной системы. Более того, может пострадать и головной мозг.

«Долгое пребывание за компьютером, постоянное вытягивание шеи вперед, так называемая компьютерная шея также не дает нашему головному мозгу нормально питаться. Отсюда уже сопутствующие заболевания — это различные мигрени, головные боли непонятного генеза», — заявил специалист в эфире радио Sputnik.

Во избежание развития подобных рисков Бондаренко рекомендовал уделять физической активности не менее 3 часов в неделю. Однако в такой режим входить необходимо будет плавно.

Эксперт предложил для начала заменить половину пути на работу пешей прогулкой. Обязательно стоит избавляться от вредных привычек в виде курения, большого количества кофе и сахара. Чашку кофе лучше заменить стаканом воды, а перекусы — на более полезные для организма. Стоит помнить, что все изменения необходимо вводить постепенно.