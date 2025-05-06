Пыль с клещами: названы главные триггеры для астматиков

Среди триггеров для астматиков чаще всего встречаются различные аллергены — пыль, шерсть животных и пыльца. Реже «спусковым крючком» становятся холод, физнагрузки, химические реагенты и вирусные инфекции, сообщила РИАМО эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.

«Существуют определенные триггеры — факторы, которые вызывают обострение астмы и провоцируют приступы. Чаще всего это аллергены (пыльца, шерсть животных и некоторые продукты), реже „спусковым крючком“ становятся холод, физические нагрузки, резкие запахи, химические реагенты (в том числе, например, бытовая химия), вирусные инфекции», — сказала Уланкина.

Она добавила, что пыль и содержащиеся в ней клещи могут вызвать не только очередной приступ, но и спровоцировать дебют заболевания.

«Чтобы этого не произошло, важно регулярно проводить влажную уборку помещения, еженедельно менять постельное белье и стирать его при температуре не ниже 60 градусов, использовать гипоаллергенные чехлы для подушек и матрасов, избегать предметов мебели, которые собирают много пыли, например, мягкие игрушки, ковры, декоративные занавески», — рассказала врач.

Уланкина отметила, что весной во время цветения деревьев и кустарников рекомендуется использовать очистители воздуха, принимать душ после прогулки, при необходимости использовать маски, защищающие рот и нос.

«Аллергия на домашних животных, особенно на кошек — одна из самых распространенных причин приступов астмы. Аллергены содержатся в слюне, моче и перхоти животных. Рекомендуется регулярно мыть животное или протирать его специальными влажными салфетками, тщательно убирать помещение, мыть руки после контакта с домашним любимцем», — посоветовала специалист.

Она резюмировала, что в крайнем случае, если симптомы астмы не контролируются, несмотря на все усилия, возможно, придется рассмотреть возможность переезда животного в другой дом.

Всемирный день борьбы с астмой — ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые этот День прошел в 1998 году в 35 странах. Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.