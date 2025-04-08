Путин назвал хорошим детский центр имени Рошаля в Красногорске

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Глава российского государства Владимир Путин назвал хорошим и мощным Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Кремле.

«Мощный, и, вы знаете, мы работаем и с Федеральным медицинским центром, и с Морозовской клиникой», — ответил Воробьев.

По его словам, при наиболее сложных случаях врачи принимают коллегиальное решение. Медицинская помощь пациентам оказывается с использованием самых передовых технологий.

Губернатор поблагодарил Путина за поддержку строительства центра имени Рошаля в Красногорске, так как в настоящее время он работает с полной загрузкой.