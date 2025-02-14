Пустота и незавершенность: психолог рассказала, почему возвращаются бывшие

Преподаватель Московского института психологии, психоаналитик, супервизор, соавтор курсов по суггестивной психотерапии Анна Лодзь ответила на вопрос, почему возвращаются бывшие партнеры: среди основных причин — желание заполнить внутреннюю пустоту, неудовлетворенность новыми отношениями или желание отомстить, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Еще один важный фактор — неразрешенные конфликты и недосказанность, которые могут быть поводом для возобновления общения, но не обязательно отношений», — отметила специалист.

По ее словам, часто люди идеализируют прошлое и забывают негатив или стремятся причинить боль бывшему партнеру через манипуляции, контроль и чувство вины.

Не всегда желание возобновить отношения бывает искренним: за ним могут стоять попытки решить внутренние проблемы, компенсировать одиночество или неуверенность в себе.