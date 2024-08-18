Пушкинские врачи вернули ребенку слух за несколько минут

От отита до новообразования — маленькой пациентке ставили всё новые диагнозы, даже отправили на консультацию к онкологу. Девочка жаловалась на ощущение чужеродного тела в ухе, существенное снижение слуха и выделения. Побывав в нескольких частных центрах, пройдя кучу обследований, девочка с мамой обратились в детскую поликлинику Пушкинской больницы, где им дали направление на консультацию в стационарное лор-отделение.



«У ребенка оказался весьма крупный полип, который располагался прямо на месте перехода слухового прохода в барабанную перепонку. Воспаление уже пошло на барабанную перепонку, еще немного, и была бы ее деформация или разрушение, тогда ребенку грозила бы радикальная операция. А мы обошлись манипуляцией, которая заняла несколько минут под местной анестезией. Девочка сразу стала слышать, ей было назначено лечение для снятия воспаления, сейчас уже все нормализовалось», — рассказывает врач лор-отделения Станислав Борисовский.



Полип стал осложнением после некорректного удаления серной пробки. Плотную пробку необходимо в течении нескольких дней размягчать специальными каплями, а затем удалять. Тогда риск травматизации будет сведен к нулю. Иначе возможны варианты от травматизации до возникновения новообразований. Если вы обнаружили у себя снижение слуха, заложенность или ощущение воды в ухе, сразу обращайтесь к врачу. Это могут быть признаки как возникновения серной пробки, так и других заболеваний, связанных со слухом.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.