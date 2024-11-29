Пущинский пост Серпуховской подстанции скорой медпомощи пополнился спецтранспортом

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Медики высоко оценивают оборудование машины и называют «стационаром на колесах».

Современную машину скорой помощи класса «В» ранее передал в муниципалитет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новый автомобиль имеет: аппарат ИВЛ, дефибриллятор, электроаспиратор, инфузомат, кардиограф, глюкометр. Реанимационные наборы — детский, взрослый, акушерский, пневмоматрас и шины для фиксации больного. Термоконтейнер, а также для маломобильных пациентов выдвигается пандус.

В автопарке пущинского поста имеется реанимобиль, предназначенный для транспортировки пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Пущинский пост Серпуховской подстанции скорой медицинской помощи недавно переехал на постоянное место в микрорайон Д — в помещение, отвечающее всем стандартам для размещения бригад скорой медицинской помощи. Здесь созданы комфортные рабочие условия и атмосфера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.