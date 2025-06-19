Пульмонолог указала на серьезную опасность смога для россиян

Есть мнение, что человек может распознать опасность для своего здоровья зрением, слухом или обонянием. Однако это не всегда так, если речь идет, например, о смоге. Далеко не всегда смог пахнет гарью, иногда он не имеет запаха, но при этом содержит в себе целый химический коктейль, который негативно влияет на здоровье. Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева в разговоре с РИАМО рассказала, как себя защитить от вредных веществ, содержащихся в воздухе во время смога, и объяснила, почему в такую погоду лучше отказаться от прогулок.

По словам Цагараевой, смог — это не облако, а коктейль из химических веществ. В нем могут быть оксиды азота, углерода, сажа, микрочастицы горящего топлива, бензиновые пары, формальдегиды и даже тяжелые металлы. Все эти компоненты невидимы, но легко проникают в легкие и оседают на альвеолах. Там они не просто раздражают — они разрушают. И делают это медленно, но последовательно. В зоне риска люди с астмой, дети, пожилые, беременные.

«Но даже абсолютно здоровый человек при регулярном вдыхании смога рискует заработать хроническое воспаление дыхательных путей, бессонницу, скачки давления и, в долгосрочной перспективе, онкологические и аутоиммунные заболевания», — пояснила специалист.

Как себя защитить на улице?

«Первый импульс — надеть медицинскую маску. Но именно в случае со смогом она почти бесполезна. Такая маска создавалась не для защиты от внешних угроз, а как барьер на выдохе — чтобы остановить биологические жидкости. Она плохо прилегает к коже, пропускает воздух по бокам, а при намокании теряет остаточные фильтрующие свойства. Смоченная в воде маска хоть и задерживает часть частиц, но с тем же успехом можно приложить к лицу влажную тряпку — дышать станет тяжело, а защиты особой не прибавится», — рассказала Цагараева.

Тем, кто живет в городе, где регулярно случается смог, пульмонолог рекомендовала смотреть на проблему шире. Серьезной защитой могут служить маски с угольным фильтром, респираторы, а в критических условиях — даже гражданский противогаз.

«Да, это звучит странно в мирное время, но это реальность мегаполисов. Однако в повседневной жизни куда важнее снизить само воздействие», — добавила врач.

Если уровень загрязнения воздуха высок, лучше сократить время на улице, особенно в утренние часы и в часы пик — именно тогда концентрация вредных веществ максимальна. Прогулки — только в парках, вдали от дорог. Не бегайте в городе — при физической нагрузке вы вдыхаете больше воздуха, а значит — больше смога.

Что делать дома?

Дома следует создать барьер. Увлажнители, воздухоочистители, регулярная влажная уборка, занавешенные влажной марлей окна. Это простые и действенные меры. По словам специалиста, россиянам следует пить больше воды, так как это помогает организму выводить токсины. Также специалист рекомендовала не забывать о коже: через нее тоже идет контакт с внешней средой.

«Закрывайте открытые участки тела, надевайте очки, если есть раздражение глаз. Смог — это не сезонная аномалия. Это постоянное последствие урбанизации и выхлопов. Он не пахнет бедой, но ею становится, если не относиться к нему всерьез. Мы не можем изменить воздух за окном, но можем изменить отношение к себе и своей защите», — заключила пульмонолог.