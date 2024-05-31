Пульмонолог Подмосковья рассказала о вреде третичного курения

31 мая отмечается Всемирный день без табака. Курение наносит огромный урон здоровью не только курящего, но и здоровью всей семьи, особенно детей. Врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева напомнила родителям о скрытой угрозе третичного курения», которое вредит ребенку не меньше, чем пассивное, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Третичное курение — это частое и длительное нахождение некурящих людей в помещении, где ранее курили. Как и пассивное, третичное курение повышает риск разных заболеваний, в том числе: синдром внезапной детской смерти, респираторные заболевания, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, риск отитов, некоторых аллергических заболеваний. Также третичное курение увеличивает риск возникновения рака легких», — отметила Ольга Замышляева.

По словам специалиста, у детей, подвергающихся пассивному курению, снижается уровень защитного иммуноглобулина А и антибактериального агента лизоцима, что является причиной частых ОРВИ.

«Основная проблема третичного курения заключается в сложности обозначения границ воздействия табачного дыма. Например, чтобы избежать пассивного курения, достаточно лишь отойти подальше от человека с сигаретой. Третичное же курение еще малоизученная область и защититься от него гораздо сложнее. Табачная интоксикация в результате третичного курения развивается скрыто, постепенно. Последствия могут проявиться через многие годы. В то время как вред активного и пассивного курения удается определить намного быстрее», — добавила врач НИКИ детства.

Для того, чтобы не подвергать здоровье детей опасности, позволить им расти и развиваться в чистой среде, нужно сделать свою семью и свой дом зонами свободными от сигаретного дыма. Так можно продлить жизнь не только своим детям, но и себе.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.