Психотерапевт посоветовала утром медитировать вместо просмотра ленты новостей

Психотерапевт о начале утра с просмотра телефона: вы снижаете продуктивность

Если начинать свой день с просмотра новостной ленты, это может стать причиной снижения продуктивности, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

«Начало дня с просмотра телефона может стать причиной снижения продуктивности. Это связано с несколькими факторами. Например, проверяя социальные сети или новости сразу после пробуждения, вы рискуете столкнуться с негативной информацией, что задает отрицательный тон всему дню», – сказала Крашкина.

Она добавила, что кроме того, уведомления и сообщения отвлекают внимание, заставляя человека реагировать на внешние раздражители вместо того, чтобы сосредоточиться на собственных целях.

«Просмотр большого количества непрочитанных сообщений может вызвать чувство тревоги и перегруженности. В итоге вы теряете возможность провести первые минуты дня в спокойной атмосфере, обдумывая свои планы или наслаждаясь моментом. Чтобы избежать этих проблем, старайтесь не использовать телефон в первые 30 минут после пробуждения», – посоветовала психотерапевт.

Крашкина заключила, что вместо этого лучше посвятить свое время медитации, легкой физической активности или завтраку.