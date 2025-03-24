Психотерапевт объяснил, откуда чувство пустоты после выхода из депрессии

Чувство пустоты после выхода из депрессии связано с психологической адаптацией и утратой интересов, сообщил РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин.

«После длительного периода подавленности человек может потерять связь с теми вещами, которые раньше приносили радость. Возвращение к нормальной жизни часто оказывается сложным процессом», — сказал Хамидуллин.

По его словам, многие после депрессии сталкиваются с трудностями в восстановлении увлечений и интересов.

«Некоторые люди чувствуют утрату идентичности или цели в жизни, особенно если они долго ассоциировали себя с этим состоянием. Иногда симптомы депрессии уменьшаются, но не исчезают полностью, оставляя человека в подвешенном состоянии», — отметил врач.

Хамидуллин заключил, что процесс возвращения к полноценной жизни требует времени, поддержки со стороны близких и работы над собой.

Международный день борьбы с депрессией отмечается ежегодно 24 марта. Цель этого дня - привлечь внимание людей к существующим проблемам психического здоровья.