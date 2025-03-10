Психотерапевт объяснил, что скрывается за «весенним обострением» у людей

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал РИАМО, что нет таких терминов, как весеннее и осенние обострение, на самом деле это популярное заблуждение.

«Весна здесь ни при чем. А с чем же тогда связано вот такое выражение, как весеннее обострение? Оно связано с бредовостью нашего бытового восприятия и тиражированием этой формулировки среди малограмотных специалистов. Ну, это такой растиражированный слух. То есть все люди говорят об этом. И весеннее обострение это тоже самое. Оно абсурдно», — рассказал специалист.

Психотерапевт объяснил, откуда растут ноги у этой формулировки.

«Все обострения начинаются зимой, с декабря на январь самое тяжелое время: в самом зените температура, перепады атмосферного давления, влажность и прочее. Но людям зимой лень заниматься собой, они хотят лежать на печи, есть калачи в самое тяжелое время. И вот тогда как раз все обострения начинаются, а к весне они становятся очевидными для обывателя, потому что зимой обывателю нет до этого дела, а к весне как раз все это становится очевидным», — прокомментировал врач.

Он напомнил, что свою роль играет смещение гормонального фона, оно происходит у людей постоянно. Вот только весной как бы это становится более очевидным.

Что касается осени, по его словам, как правило, для многих это непростое время. В эту пору дети выходят на учебу, у взрослых на работе завершение года, нужно подготовить много документов и отчетов.

Все это служит причинами дополнительного стресса, заключил психотерапевт.