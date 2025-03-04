Психотерапевт назвала неочевидные причины набора лишнего веса

Во время стресса многие люди склонны искать утешение в еде, что приводит к перееданию или выбору высококалорийных и менее питательных продуктов, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Ожирение часто рассматривается как физическая проблема, связанная с избыточным потреблением калорий и недостатком физической активности. Однако оно также имеет глубокие психологические аспекты, которые могут воплощаться в виде стрессов, тревожности и других эмоциональных состояний», — сказала Крашкина.

Она добавила, что причина лишних килограммов также — гормональные изменения. Стресс вызывает выброс кортизола — гормона, который может повышать аппетит и способствовать накоплению жира в области живота.

«Снижение физической активности — одна из основных причин. Люди, испытывающие стресс или тревожность, часто становятся менее активными, что дополнительно способствует набору веса. Также стресс и тревога могут быть связаны с эмоциями, которые вызывают желание заесть неприятные чувства», — рассказала психотерапевт.

Крашкина заключила, что это может привести к циклу, когда свежие эмоциональные переживания приводят к потреблению пищи, что, в свою очередь, вызывает вину и раздражение, вновь подогревая стресс.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это сложное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.