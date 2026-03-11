Психотерапевт назвала «лакмусовую бумажку» опасного истощения

«Что здесь может быть своеобразной лакмусовой бумажкой? Если человек, несмотря на все свои жалобы, продолжает функционировать и, как говорится, держать удар — то есть он ходит на работу, заботится о семье, о родных и близких, тем не менее посещает театры, какие-то спортивные мероприятия, пусть даже не с тем уровнем энергии, который у него был раньше, — это чаще говорит о естественном истощении на фоне жизненных событий у него самого или у его близких», — сказала Крашкина.

Она отметила, что если человек постоянно находится на больничном листе, если утром он не может встать с кровати и начинает манкировать даже элементарными бытовыми вещами, например, принять душ, вымыть голову, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих профессиональных и повседневных обязанностей, то это уже может говорить об объективном истощении.

«Такое состояние требует наблюдения у специалиста — терапевта и врачей интернистских специальностей в зависимости от характера проблемы: гастроэнтеролога, невролога и других. А также при необходимости нужны консультации психотерапевта или психоневролога, который поможет восстановить энергетический потенциал и общее психоэмоциональное состояние человека», — рассказала врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.