Психотерапевт назвала «лакмусовую бумажку» опасного истощения
Отличить обычную усталость от состояния, требующего помощи врача, можно по способности человека сохранять активность в повседневной жизни, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.
«Что здесь может быть своеобразной лакмусовой бумажкой? Если человек, несмотря на все свои жалобы, продолжает функционировать и, как говорится, держать удар — то есть он ходит на работу, заботится о семье, о родных и близких, тем не менее посещает театры, какие-то спортивные мероприятия, пусть даже не с тем уровнем энергии, который у него был раньше, — это чаще говорит о естественном истощении на фоне жизненных событий у него самого или у его близких», — сказала Крашкина.
Она отметила, что если человек постоянно находится на больничном листе, если утром он не может встать с кровати и начинает манкировать даже элементарными бытовыми вещами, например, принять душ, вымыть голову, и под разными предлогами отказывается от выполнения своих профессиональных и повседневных обязанностей, то это уже может говорить об объективном истощении.
«Такое состояние требует наблюдения у специалиста — терапевта и врачей интернистских специальностей в зависимости от характера проблемы: гастроэнтеролога, невролога и других. А также при необходимости нужны консультации психотерапевта или психоневролога, который поможет восстановить энергетический потенциал и общее психоэмоциональное состояние человека», — рассказала врач.
