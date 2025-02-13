Психотерапевт: беременность после первого секса может нанести травму психике

Кандидат психологических наук и психотерапевт Татьяна Галич в разговоре с РИАМО сообщила, что беременность сразу же после начала половой жизни может нанести травму психике женщины.

Ранее член-корреспондент РАН и профессор Игорь Коган во время конференции «Перинатальная медицина» заявил, что в идеале первый половой акт у женщины должен приводить к беременности. Он добавил, что роды должны проходить в возрасте 30-32 года.

«Может ли беременность после первого секса быть травмой? Наверное, может. Потому что первый секс очень часто для девочек это очень неприятное событие. Особенно в возрасте 16-17 лет, если это какая-то ранняя связь. Как уже я говорила, в этом моменте еще очень мало раскрытой сексуальности, там мало удовольствия, мало наслаждения, там мало близости. Это чаще просто эксперимент или страх упустить своего партнера, поэтому часто это связано с неприятными ощущениями», - объяснила Галич.

Она добавила, что дальше судьба этого ребенка не завидна, потому что это не какой-то желанный ребенок от любимого мужчины, которого ждали и хотели, а это какая-то случайность. И отношение к нему будет как к случайности.

По ее словам, очень редко у кого сразу включается какое-то сильное материнское чувство и желание с этим ребенком заниматься и любить его. Обычно это очень брошенные, покинутые дети. Потом, когда эта девушка снова выходит замуж, уже в более зрелом возрасте рожает второго ребенка, начинаются сильные конкуренции между детьми, потому что там уже это более сознательный процесс и совершенно другое отношение к ребенку от более поздней беременности.

Поэтому первые вот такие опыты, закончившиеся беременностью, как правило, нас приводят к плачевным результатам, заключила психотерапевт.