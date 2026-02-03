Психологи Подмосковья рассказали, как сделать компьютерные игры полезными для детей

Компьютерные игры могут способствовать развитию детей при разумном подходе к их использованию, считают специалисты НИКИ детства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Компьютерные игры стали неотъемлемой частью жизни детей и подростков, однако их влияние на психику вызывает споры. По мнению экспертов НИКИ детства, игры способны развивать внимание, память, логическое мышление и навыки принятия решений. В то же время чрезмерное увлечение может привести к снижению социальной активности, нарушению сна и формированию игровой зависимости.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что родителям важно не запрещать игры, а направлять интерес ребёнка: вместе выбирать контент, обсуждать сюжеты и устанавливать чёткие временные рамки. Психолог Марина Андриенко отметила, что умеренное и контролируемое использование обучающих или стратегических игр может быть полезным. Однако если ребёнок заменяет реальное общение виртуальным, теряет интерес к учёбе и хобби, это повод для тревоги.

Исследования подтверждают, что обучающие и стратегические игры развивают когнитивные функции, пространственное мышление, умение планировать и работать в команде. Особенно полезны проекты, сочетающие обучение, творчество и взаимодействие, поскольку они способствуют интеллектуальному и эмоциональному развитию.

Эксперты советуют соблюдать возрастные ограничения, следить за содержанием игр и обеспечивать ребёнку разнообразную внеэкранную деятельность — спорт, творчество и общение со сверстниками. Такой подход помогает использовать компьютерные игры как инструмент развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.