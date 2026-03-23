Психологи Подмосковья объяснили причины детских капризов

Психологи НИКИ детства в Подмосковье разъяснили, с чем связаны капризы у детей дошкольного и младшего школьного возраста и когда родителям стоит обратиться к специалисту, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Капризы у детей дошкольного и младшего школьного возраста распространены и не всегда свидетельствуют о плохом поведении. По словам специалистов, эпизодические вспышки могут быть связаны с усталостью, болезнью или переутомлением. Однако если такое поведение становится регулярным, это может указывать на более глубокие психологические причины.

Инструментальные капризы формируются, когда ребенок с их помощью добивается желаемого. Часто это связано с противоречивыми требованиями взрослых, чрезмерной строгостью или, наоборот, вседозволенностью. Кроме того, подобные реакции могут говорить о неудовлетворенных базовых потребностях — в любви, внимании, уважении и самостоятельности.

«Капризы у детей — зачастую норма, но для этого важно вовремя выявить причину и обратиться к специалисту. Изменение поведения, потеря интереса к любимым занятиям, замкнутость — это сигналы, которые нельзя игнорировать. Чем раньше родители заметят эти признаки, тем эффективнее будет помощь», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

«Важно не поддаваться на провокации, но и не игнорировать глубинные переживания малыша. Метод отвлечения или спокойное игнорирование работают эффективнее, чем наказания и угрозы», — отметила психолог НИКИ детства Тамара Григорьянц.

Специалисты добавили, что капризы могут быть реакцией на эмоциональную травму, например появление младшего ребенка в семье или разлуку с родителями. Попытки подавить такое поведение силой способны лишь усугубить ситуацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.