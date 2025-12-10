Психологи НИКИ детства рассказали, как разговаривать с ребенком о вреде никотина

В современном мире дети все чаще сталкиваются с информацией о курении и употреблении никотина — через соцсети, фильмы, общение со сверстниками или даже наблюдение за взрослыми. Родителям важно не дожидаться, пока ребенок сам задаст вопрос, а заранее начать открытый и честный диалог, чтобы сформировать у него осознанное отношение к вредным привычкам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты по детской психологии и врачи призывают родителей начинать беседы о вреде никотина с раннего возраста. Важно избегать запугивания и акцентировать внимание на здоровье, свободе выбора и последствиях для организма.

«Разговор о никотине должен быть частью общего воспитания здорового образа жизни. Чем раньше ребенок поймет, что никотин вреден, тем меньше шансов, что он станет жертвой рекламы или давления сверстников», — подчеркивает Нисо Одинаева, директор НИКИ детства.

Эффективный диалог о вреде никотина строится на доверии, уважении и постоянстве. Беседы не должны быть единичными — они должны повторяться, адаптируясь к возрасту и уровню понимания ребенка. Важно показывать пример: если родители курят, их слова теряют вес. Участвуйте в школьных программах, обсуждайте новости, связанные с вредом курения, и вместе смотрите документальные фильмы. Помните: цель не в том, чтобы запретить, а в том, чтобы дать ребенку инструменты для самостоятельного, осознанного решения.

«Ключевой момент — не осуждать, а слушать. Если ребенок говорит, что „все курят“ или „это помогает расслабиться“, не спорьте. Спросите: „А ты заметил, как после курения человек кашляет или у него пахнет от одежды? А как ты думаешь, почему взрослые потом так долго пытаются бросить?“ Такой подход развивает критическое мышление и помогает ребенку сделать свой выбор, основанный на знаниях, а не на эмоциях», — советует Марина Андриенко, психолог НИКИ детства.

Здоровье ребенка — это не просто отсутствие болезни, а результат ежедневного выбора, который начинается с осознанных разговоров с родителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель Ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.