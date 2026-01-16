Психологи НИКИ детства Подмосковья рассказали, как привить детям активный образ жизни

Психологи НИКИ детства Подмосковья дали рекомендации по формированию у детей привычки к активному образу жизни с раннего возраста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отмечают, что между умственным и физическим развитием ребенка существует тесная связь. Двигательная активность способствует гармоничному развитию личности, формирует целеполагание, внимание, восприятие, память и мышление.

Потребность в продуктивной деятельности закладывается в дошкольном возрасте, особенно с 3 до 7 лет. Если физическая активность становится естественной частью жизни, она сохраняется на долгие годы.

Психолог Юлия Ботова подчеркнула, что движение — это не только физическая нагрузка, но и способ усвоения ребенком норм и правил совместной жизни. Эксперты советуют включать движение в повседневную рутину без акцента на обязательность, использовать игровые формы, участвовать вместе с ребенком и хвалить за усилия.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева добавила, что совместная деятельность с родителями помогает ребенку усваивать не только технику действий, но и их смысл. Такой опыт становится основой произвольного поведения и гармоничного развития личности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.