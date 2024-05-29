Психолог: уход за людьми с когнитивными нарушениями начинается с заботы о себе

Чтобы заниматься уходом за людьми с когнитивными нарушениями, важное не забывать и о заботе о себе, а еще постараться принять ситуацию и смириться с невозможностью вернуть человека в то состояние, в котором он был до болезни, сообщила РИАМО клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Инна Ковалева.

«Уход за людьми начинается с заботы о себе – это основное правило и для специалистов, и для родственников. Человек с когнитивными нарушениями может не понимать, что ему говорят. Но при этом он тоже чувствует усталость и испытывает раздражение», – рассказала Ковалева.

Она посоветовала принять ситуацию и смириться с тем, что нельзя вернуть человеку молодость, здоровье и прежнюю жизнь. Но близкие способны наполнить его мир заботой и любовью.

«Разделите обязанности между членами семьи. Одному ухаживать сложно, но если каждый будет вносить свой посильный вклад, то риски выгорания существенно снизятся. Найдите время для себя и своих интересов. Уравновешенные, полные сил и энергии люди создают в доме здоровую атмосферу даже в сложных случаях», – отметила специалист.

Ковалева также порекомендовала поддержать своего родного морально.

«Скажите, что вы дорожите каждым мгновением, проведенным вместе с ним. Вся семья по-прежнему очень нуждается в нем. Для внуков особенно важно слышать добрые слова от бабушки и дедушки, учиться у них чему-то новому», – заключила специалист.