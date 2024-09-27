Психолог Таранова: сюсюканье помогает маленькому ребенку понимать взрослых

Детский психолог Ирина Таранова в беседе с « Общественной службой новостей » опровергла миф о вреде сюсюканья с маленькими детьми. По ее словам, иногда оно просто необходимо.

«Нет ничего страшного в том, что родители это делают, потому что первое общение с ребёнком должно быть эмоционально окрашенным. Это очень живое общение, где-то утрированное, для того чтобы ребёнок научился реагировать на речь, научился реагировать на эмоциональное состояние взрослого, и при этом чувствовал себя в комфорте и безопасности. Поэтому для маленьких детей сюсюканье просто необходимо, оно в том числе помогает им развивать речь», — сказала журналистам эксперт.

По ее словам, это похоже на потешки и первые сказки, которые рассказывают ребенку: они помогают научиться говорить самому и более ясно слышать взрослых.

Другое дело, что не стоит сюсюкать с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста, тогда такое общение будет уже выглядеть неуместно и вредно.