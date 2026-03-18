Психолог Савюк рассказала, чем ИИ поможет при хандре

Искусственный интеллект может облегчить легкие депрессивные состояния, но не способен заменить полноценную психотерапию, сообщила психолог, кандидат психологических наук Алена Савюк.

автор метода «Интеллект бессознательного» (UQ) Алена Савюк.

«Сильная сторона ИИ в структуре диалога. Чат-бот задает уточняющие вопросы, помогает описать состояние, предлагает простые упражнения на стабилизацию и помогает подготовиться к разговору со специалистом. Еще одна функция — фиксация самочувствия: в переписке проще заметить, что хандра тянется неделями, а не днями», — пояснила Савюк в эфире радио Sputnik.

По ее словам, некоторые исследования показывают снижение выраженности депрессивных симптомов при использовании цифровых ассистентов. Однако качество таких данных неоднородно, а результаты нельзя распространять на тяжелые состояния и кризисы.

Савюк отметила, что специализированный ИИ может подбирать короткие медитативные практики — с дыханием, ритмом и работой с образами, — которые помогают стабилизировать состояние.

«Если хандра держится дольше двух недель, появляются бессонница, панические реакции или мысли о самоповреждении, необходимо обращаться к специалисту. При угрозе жизни — в экстренные службы», — подчеркнула психолог.

Она также рекомендовала не передавать чат-ботам персональные данные и не воспринимать их ответы как план лечения. В рекомендациях ВОЗ говорится о необходимости четких правил безопасности при использовании генеративного ИИ в здравоохранении.

